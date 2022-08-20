بنك المغرب: الدرهم ينخفض بنسبة 0,90% أمام الأورو

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم انخفض بنسبة 0,90 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 1,57 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 11 إلى 17 غشت الجاري.

وأشار البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، إلى أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 336,9 مليار درهم في 12 غشت 2022، أي بارتفاع قدره 1,7 في المائة من أسبوع لآخر، و12,5 في المائة على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، ما مجموعه 105,5 مليار درهم، من بينها 39,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و38,6 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و27,1 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وأورد بنك المغرب أنه على مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,7 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 17 غشت الجاري (تاريخ الاستحقاق 18 غشت)، مبلغ 39,57 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وأبرز البنك المركزي أنه بخصوص سوق البورصة، فقد ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 1,5 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 8,9 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التطور الأسبوعي يعكس، بالأساس، ارتفاع مؤشرات قطاعات “الاتصالات” بـ 2,4 في المائة، و”البنوك” بنسبة 1,6 في المائة، و”البناء ومواد البناء” بنسبة 1,5 في المائة. وفي المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعي “الكهرباء” و”الصناعة الصيدلانية” بنسبة 1,3 في المائة لكل منهما.

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