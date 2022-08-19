المغرب ممثل بـ 7 عناصر في بطولة العالم للدراجات بأستراليا

هبة بريس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية للدراجات، أن المغرب سيشارك بسبعة عناصر في بطولة العالم للسباقات على الطريق، التي ستقام بمدينة وولونغونع (حوالي 100 كلم جنوب سيدني)، في الفترة مابين 18 و25 شتنبر المقبل.

وقالت الجامعة في بلاغ لها “ظفرت الدراجة المغربية ببطاقة التأهل إلى مونديال أستراليا عقب حصر الاتحاد الدولي للدراجات الترتيب العالمي لسنة 2022 يوم 16 غشت الجاري ،والذي تم على أساسه تحديد حصص البلدان المحتلة للرتب من الأولى إلى الخمسين”.

وأضافت “بما أن المغرب يحتل المركز ال43 عالميا ( 44 في السنة الماضية) من أصل 201 بلدا عضوا بالاتحاد فإن حصة البلدان المحتلة للرتب ما بين 31 و50 هي مشارك واحد في فئة الكبار”.

وتابعت أنه في فئة أقل من 23 سنة سيكون المغرب ممثلا بثلاثة متسابقين، فيما سيكون ممثلا بمتسابقين إثنين في فئة الشبان ومتسابقة واحدة في فئة الشابات.

وعلاوة على المغرب، ستكون القارة الإفريقية ممثلة في المونديال الأسترالي لسباقات الدراجات على الطريق بمنتخبات كل من إرتيريا وجنوب إفريقيا والجزائر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0