تصاميم التهيئة لأربع مقاطعات بالدار البيضاء على طاولة دورة مجلس الجماعة

2022-08-18 / 18:26
0

هبة بريس – الدار البيضاء

 

يعقد مجلس جماعة الدار البيضاء. دورة استثنائية يوم الإثنين 22 غشت 2022 على الساعة التاسعة صباحا في جلسة علنية، بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات

 

ويتضمن جدول أعمال الدورة، ثماني نقاط رئيسية تتعلق بإبداء الرأي حول مشروع تصاميم التهيئة لكل من مقاطعات مولاي رشيد، و سيدي عثمان، وسباتة، و ابن مسيك.

 

كما سيتم أيضاً الدراسة والتصويت على اقتناء عن طريق الشفعة لنصف مساحة الملك المسمى “دوميتيك” ذي الرسم العقاري عدد 45055/س، للكائن بالدار البيضاء شارع أنفا مساحته الاجمالية 836 مترا مربعا تقريبا وذلك عن طريق الشفعة.

 

 

وأيضا الدراسة والتصويت على اقتناء عن طريق الشفعة لنصف مساحة الملك المسمى “بقعة رقم 1” ذي الرسم العقاري عدج131023/12 الكائن بالدار البيضاء بوسيجور، مساحته الاجمالية 4068 مترا مربعا تقريبا وذلك عن طريق الشفعة.

 

إضافة إلى، الدراسة والتصويت على اقتناء عن طريق الشفعة لنصف مساحة الملك المسمى “كريستين” ذي الرسم العقاري عدد 15246/R الكائن بالرباط زنقة البريهي، مساحته الاجمالية 168 مترا مربعا، المتكون من أرض قابلة للبناء، وذلك عن طريق الشفعة.

 

كما تتضمن النقطة الثامنة، هي الأخرى، الدراسة والتصويت على اقتناء عن طريق الشفعة لنصف مساحة الملك المسمى ” Le garage ” ذي الرسم العقاري عجد 2379/س، الكائن بالدار البيضاء – أنفا، والمتكون من أرض عليها بناية مساحتها الاجمالية 879 مترا مربعا، وذلك عن طريق الشفعة

 

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجديدة : نقابة تستنكر مصادرة الحق النقابي بتعاونية “كوباك جودة”

الجديدة : نقابة تستنكر مصادرة الحق النقابي بتعاونية “كوباك…

2022-08-18 / 19:17
Photo of الصحة: أزيد من 35 الف شخص تلقوا الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

الصحة: أزيد من 35 الف شخص تلقوا الجرعة الرابعة…

2022-08-18 / 16:42
Photo of عيد الشباب مناسبة لاستحضار حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

عيد الشباب مناسبة لاستحضار حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

2022-08-18 / 16:22
Photo of النيابة العامة تأمر بوضع سائق حافلة خريبكة تحت الحراسة النظرية

النيابة العامة تأمر بوضع سائق حافلة خريبكة تحت الحراسة…

2022-08-18 / 15:58
Photo of الجرودي ينتقد تجاوز صلاحيات الغرفة في تنظيم المعارض التجارية بجهة الشرق

الجرودي ينتقد تجاوز صلاحيات الغرفة في تنظيم المعارض التجارية…

2022-08-18 / 15:18
Photo of المغرب يطلق منصة افتراضية للتدريب حول الاتجار بالبشر

المغرب يطلق منصة افتراضية للتدريب حول الاتجار بالبشر

2022-08-18 / 14:47
Photo of هل يحقق الوزير أيت طالب في طريقة تعيينات مديره الجهوي السابق بمستشفى إنزكان ؟؟

هل يحقق الوزير أيت طالب في طريقة تعيينات مديره…

2022-08-18 / 12:51
Photo of السفارة الكندية تعزي المغرب وأسر ضحايا حادث سير خريبكة

السفارة الكندية تعزي المغرب وأسر ضحايا حادث سير خريبكة

2022-08-18 / 10:47
Photo of بالأرقام.. الصويرة تستقبل عددا قياسيا من السياح خلال عطلة الصيف

بالأرقام.. الصويرة تستقبل عددا قياسيا من السياح خلال عطلة…

2022-08-18 / 10:28
Photo of فاس.. إعفاء سليم مرزاق رئيس قسم الشؤون العامةبالنيابة بولاية الجهة وإلحاقه بالكراج

فاس.. إعفاء سليم مرزاق رئيس قسم الشؤون العامةبالنيابة بولاية…

2022-08-18 / 10:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق