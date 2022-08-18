تصاميم التهيئة لأربع مقاطعات بالدار البيضاء على طاولة دورة مجلس الجماعة

هبة بريس – الدار البيضاء

يعقد مجلس جماعة الدار البيضاء. دورة استثنائية يوم الإثنين 22 غشت 2022 على الساعة التاسعة صباحا في جلسة علنية، بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات

ويتضمن جدول أعمال الدورة، ثماني نقاط رئيسية تتعلق بإبداء الرأي حول مشروع تصاميم التهيئة لكل من مقاطعات مولاي رشيد، و سيدي عثمان، وسباتة، و ابن مسيك.

كما سيتم أيضاً الدراسة والتصويت على اقتناء عن طريق الشفعة لنصف مساحة الملك المسمى “دوميتيك” ذي الرسم العقاري عدد 45055/س، للكائن بالدار البيضاء شارع أنفا مساحته الاجمالية 836 مترا مربعا تقريبا وذلك عن طريق الشفعة.

وأيضا الدراسة والتصويت على اقتناء عن طريق الشفعة لنصف مساحة الملك المسمى “بقعة رقم 1” ذي الرسم العقاري عدج131023/12 الكائن بالدار البيضاء بوسيجور، مساحته الاجمالية 4068 مترا مربعا تقريبا وذلك عن طريق الشفعة.

إضافة إلى، الدراسة والتصويت على اقتناء عن طريق الشفعة لنصف مساحة الملك المسمى “كريستين” ذي الرسم العقاري عدد 15246/R الكائن بالرباط زنقة البريهي، مساحته الاجمالية 168 مترا مربعا، المتكون من أرض قابلة للبناء، وذلك عن طريق الشفعة.

كما تتضمن النقطة الثامنة، هي الأخرى، الدراسة والتصويت على اقتناء عن طريق الشفعة لنصف مساحة الملك المسمى ” Le garage ” ذي الرسم العقاري عجد 2379/س، الكائن بالدار البيضاء – أنفا، والمتكون من أرض عليها بناية مساحتها الاجمالية 879 مترا مربعا، وذلك عن طريق الشفعة

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