تأجيل محاكمة زوجة الميلودي إلى فاتح شتنبر

نجلاء مزيان

انطلقت يومه الخميس 18 غشت 2022 بالمحكمة الابتدائية في القنيطرة جلسة محاكمة زوجة الفنان الشعبي عاد الميلودي بالغرفة الجنحية التلبسية في حالة اعتقال، حيث تقرر تأجيل المحاكمة إلى فاتح شتنبر.

و تتابع زوجة الميلودي بتهم تتعلق بـ “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم”، في حين يتابع ابنها في حالة سراح بتهم تتعلق بـ ” اهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم، عدم الامتثال، السير في الاتجاه الممنوع، سياقة مركبة بطريقة تشكل خطرا على باقي مستعملي الطريق ” .

و يشار أن الإدارة العامة للأمن الوطني تفاعلت مع مقطع الفيديو الذي تظهر فيه زوجة الميلودي و هي تعرقل عمل عناصر الشرطة، حيث أصدرت بلاغا توضيحيا يتضمن تفاصيل النازلة.

و أفادت ولاية أمن القنيطرة، أن شخصا على متن سيارة مرقمة بالخارج، قام بالسياقة بشكل خطير معرّضا سلامة المارة والسائقين للخطر، حيث تمكنت من توقيفه بعد توقفه وسط مدينة القنيطرة.

و اضافت أنه فور توقيفه أبدى مقاومة لفظية وجسدية عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة، كما امتنع عن الإدلاء بأية وثيقة ملكية تخص السيارة، فيما التحقت به بعين المكان والدته التي عرقلت عمل عناصر الشرطة وعرضتهم للإهانة المقرونة بالعنف الجسدي والسب والشتم، وهي الأفعال التي جرى توثيقها بمقطع الفيديو المرجعي، قبل أن يتم ضبط الاثنين معا وإحالتهما على دائرة الشرطة المختصة ترابيا.

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