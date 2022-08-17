تركيا: لن نتخلى عن القضية الفلسطينية رغم استئناف العلاقات مع إسرائيل

هبة بريس - وكالات

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن تركيا “لن تتخلى عن القضية الفلسطينية” على الرغم من استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل.

وقال تشاوش أوغلو في مؤتمر صحفي: “لن نتخلى عن القضية الفلسطينية”، بعد إعلان إسرائيل عن إعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين البلدين وعودة السفيرين اللذين استدعيا عام 2018 بعد مقتل متظاهرين فلسطينيين في غزة.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في وقت سابق من هذا اليوم أن تركيا وإسرائيل تستأنفان العلاقات الدبلوماسية بالكامل وذلك في أعقاب اتصال هاتفي بين لابيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1