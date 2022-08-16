بسبب “ماس كهربائي”.. حريق جديد بكنيسة مصرية

2022-08-16 / 16:35
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هبة بريس _ وكالات

نشب حريق ضخم، الثلاثاء، في كنيسة الأنبا بيشوي في المنيا الجديدة، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، لم يسفر عن ضحايا وفق تأكيدات رسمية.

وكشف مصدر في محافظة المنيا أن الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من “عمليات النجدة” يفيد بنشوب حريق في كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق ودفعت الحماية المدنية بـ 10سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق.

وأكد محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، عدم وقوع أي إصابات، مشيرا إلى أن الحريق نتج عن “ماس كهربائي”، في تصريحات تلفزيونية

وأظهرت صور متداولة تضرر مبنى الكنيسة بشدة من الداخل عقب إطفاء الحريق، فيما لم يتبين وجود عدد من المصلين داخلها أثناء اشتعال النيران.

وجاء حريق كنيسة المنيا بعد أيام من حريق هائل في كنيسة “أبو سيفين” في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة المصرية أودى بحياة 41 شخصا، وقالت السلطات إنه وقع نتيجة خلل كهربائي

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