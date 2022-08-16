فاس..توقيف 26 مشتبها فيهم ينشطون في حيازة وترويج المخدرات

2022-08-16 / 13:59
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هبة بريس _ فاس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ليلة أمس الإثنين، من توقيف 26 مشتبها فيهم، ينشطون ضمن ثلاث مجموعات إجرامية متخصصة في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم خلال عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها بمجموعة من أحياء مدينة فاس، وأسفرت عن تفكيك العصابات الإجرامية التي ينشط ضمنها الموقوفون، وهم جميعا من ذوي السوابق القضائية ويشكل بعضهم موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهم في أفعال إجرامية تتنوع بين ترويج المخدرات والجرائم العنيفة.

وأوضح البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة على هامش هذه التوقيفات مكنت من حجز 08 كيلوغرامات من مخدر الحشيش وثلاث سيارات وعدة جرعات من مخدر الكوكايين، فضلا عن حجز أسلحة بيضاء ومبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل منهم.

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