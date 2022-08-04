اطلاق للرصاص ومحاصرة “لمقرات قيادية انفصالية” ..فوضى بمخيمات الرابوني تستنفر “البوليساريو”
هبة بريس - الرباط
تعيش مخيمات تندوف ، على صفيح ساخن إثر اندلاع احتجاجات خلقت فوضى عارمة ، بعد قيام أفراد من قبيلة ولد البوهالي باغلاق مقر مايسمى “وزارة الدفاع” ، كما تطور الأمر الى اطلاق للرصاص.
وقالت مصادر متطابقة ، أن الفوضى اندلعت احتجاجا محاكمة ابنِ ما يسمى قائد لواءِ الاحتياط ومسؤول ما يسمى لجنة الدفاعِ بالأمانة الوطنية محمد لمين البوهالي، بتهمة حيازة المخدرات إلى جانب اثنين من أصدقائه، وإدانتهم بـ15 سنة نافذة .
وقام محتجون من قبيلة ولد البوهالي بتوقيف سيارة تابعة لمايسمى “الدرك” بعد قيامها باستفزاز المحتجين الامر الذي دفع بصاحب السيارة الى اطلاق النار على المحتجين .
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
10 تعليقات
دولة تسيرها عصابة الشيوخ الذين لم يتبقى لهم من العمر سوى الاشواط الإضافية ممزوجة بسكرات الموت المفاجئة..
إذا كانت عصابة الجنرالات تدافع على استقلال الشعوب فجمهورية البوليساريو وهمية يجب محاربتها..
يجب تقرير مصير لان الصحراء مغربية بدون منازع ابا عن جد..
مشكل الصحراء اصبحت الجزائر هي الرعية التي تدعم عصابة البوليساريو مع المجتمع الدولي ..
عصابة إجرامية وقطاع طرق يظنون أنفسهم دويلة ..
البوليساريو مجرد ادوات يستعملها النظام الجزائري عند انقضاء مهامها منها ستنقلب عنها..
انتهت مسرحية الكبرانات وأصبح كل شيء واضح وضوح الشمس للعالم الصحراء مغربية وستظل مغربية الى ان يرث الله الأرض ومن عليها…
الصحراء المغربيةالمستعمرة من طرف الجزائر ان شاء الله تعالى سيتم إعادتها لأرض الوطن واستكمال الوحدة الترابية للمملكة..
الجزائر تعتبر طرفا رئيسيا في النزاع حول الصحراء المغربية..
تحية كبيرة لحماة الوطن الصحراء مغربية ابا عن جد ..