ابتدائية الناظور تدين 14 مهاجرا غير نظامي بثمانية أشهر نافذة والغرامة

هبة بريس _ الرباط

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور اليوم الخميس بإدانة 14 مهاجرا غير نظامي بالحبس ثمانية أشهر نافذة، وغرامة قدرها 2000 درهم.

وتوبع المهاجرون الأربعة عشر الذين جرى اعتقالهم عشية وقوع “فاجعة مليلية” في 24 يونيو الماضي، بتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، ورجال القوة العمومية، والعنف في حقهم، والعصيان أكثر من شخصين

وتضمن صك الإتهام ايضا تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب المغربي بصفة سرية واعتيادية، والانضمام إلى اتفاق بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، والإقامة غير الشرعية بالمغرب، وحمل سلاح في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأشخاص والأموال، والتحريض على ارتكاب جنح”.

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