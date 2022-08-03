“ماكدونالدز” ..اعتداء سافر على شاب حاول تصوير ” خروقات”
هبة بريس _ الرباط
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر يتعلق باعتداء رجال الامن الخاص الممول لهم تأمين مطعم ” ماكدونالدز ” على شاب بعين الدياب بالبيضاء
وتدخل رجال الامن بعنف في حق الشاب بعد محاولته تصوير غضب الزبناء واستيائهم من التأخر الحاصل في تسلم طلبياتهم .
واستنكر الحاظرون التدخل القوي لرجال الامن في حق الشاب حيث تم التعبير عن غضبهم بمغادرة بعضهم المكان ناهيك على تعبيرهم الآني عن رفضهم هذا التدخل ” غير المبرر
و تشهد سلسلة “ماكدونالدز ” العديد من الفضائح ونقص في المعاملة خصوصا في لحظات الدروة مايستوجب ايجاد حلول واقعية بدل التهجم ومحاولة حجب الحقيقة
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
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2 تعليقات
نعم فهنالك عدة تدخلات عليهم يقومون بها ظد الزبناؤ لكن يجب ان يكون هناك شخص واحد فقط لا أدري أين أنت الآن في الطريق إلى العمل حيت يقومو بترقيتهم على حسب الدرجات في العمل و اجراء ترقية يكون على جميع العمال في العمل و شكرا
الحاضرون وليس الحاظرون .انتبعوا لكثرة الأخطاء المتداولة في مقالاتكم