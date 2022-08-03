وزارة ميراوي” تُعلن نتائج مباراة ولوج السنة الأولى للطب

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة التعليم العالمي والبحث العلمي والابتكار أن نتائج المباراة المشتركة لولوج السنة الأولى بالكليات السالفة الذكر، المنظمة بتاريخ 29 يوليوز 2022، باتت متاحة ابتداء من اليوم الأربعاء عبر المنصة المخصصة لذلك، داعية الناجحين “للتسجيل بكلياتهم في احترام تام للجدول الزمني المسطر لهذا الغرض”.

وأوضحت الوزارة في بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه أن عدد المترشحين المقبولين لاجتياز المباراة المشتركة والمتوفرين على العتبة المحددة قد بلغ 61336 مترشحا (ة)، شارك منهم 48079 فيما تغيب 13257 مترشحا(ة).

وأشارت الوزارة ن المباراة قد مرت في ظروف جيدة ووفق شروط الشفافية، رغم تسجيل بعض الحالات المحدودة جدا للغش، تم ضبطها بمحاضر رسمية، وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة في حق مرتكبيها

.

وقالت إنها و”وضمانا لتكافؤ الفرص، اعتمدت الوزارة 57 مركزا لاجتياز المباراة، بالمدن والمراكز الجامعية المتواجدة في أكثر من 21 عمالة وإقليم بمختلف جهات المملكة”، مبرزة أنها أصدرت إطارا مرجعيا بثلاث لغات يتضمن أهم العناصر المرتبطة بهذه المباراة

وذلك “حرصا منها على تأطير وتوجيه مجهودات المترشحات والمترشحين لتحضير المباراة”.

كما أعلنت الوزارة أن هذه المباراة أسفرت عن الاحتفاظ بـ13497 مترشحا(ة)، لم يحصلوا على نقط إقصائية في إحدى مواد الامتحان، “سيتم تعيين 4129 منهم في الشعب الثلاث لكليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان، حسب المعايير المرتبطة بدرجة الاستحقاق بناء على نتائج المباراة، وترتيب اختيارات المترشح(ة) المعبر عنها، وكذا عدد المقاعد المتوفرة في كل تكوين ومؤسسة”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0