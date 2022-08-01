لوسيور كريسطال تعلن عن خفض أسعار منتوجاتها

هبة بريس _ الرباط

أعلنت لوسيور كريسطال، اليوم الاثنين فاتح غشت، عن خفض أسعار منتوجاتها من زيت المائدة المصنع من عباد الشمس، بعد الانخفاض الذي عرفته أسعار هذه المادة دوليا

وأكدت الشركة في بلاغ لها على أنه بعدما عادت زيت عباد الشمس متوفرة في السوق الدولية، تعلن مجموعة لوسيور كريسطال، عن خفض سعر منتوجاتها من زيت المائدة المصنع من عباد الشمس وذلك بالنسبة للمستهلكين وكذا الزبناء الصناعيين

وأوضحت أنها قررت تطبيق هذا الانخفاض على أسعارها في السوق الوطنية، حيث سيعرف منتوج لوسيور، الزيت المتعددة الحبوب المصنعة جزئيًا من زيت عباد الشمس، انخفاضًا طفيفًا في أسعار اللتر.

وشددت على أن سعر منتوج ويلور، المكونة من زيت عباد الشمس بنسبة 100٪، سيشهد انخفاضًا كبيرًا بنسبة 15٪ تقريبًا، كإجراء ذو أثر فوري، مضيفة منتوج ويلور Duo أيضًا، سيعرف انخفاضًا في الأسعار، ولكن بدرجة أقل، نظرًا لأنها تتكون من مزيج من زيوت عباد الشمس وزيوت الكولزا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0