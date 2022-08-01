الصورة تعبيرية

لوسيور كريسطال تعلن عن خفض أسعار منتوجاتها

2022-08-01 / 09:42
0
هبة بريس _ الرباط

أعلنت لوسيور كريسطال، اليوم الاثنين فاتح غشت، عن خفض أسعار منتوجاتها من زيت المائدة المصنع من عباد الشمس، بعد الانخفاض الذي عرفته أسعار هذه المادة دوليا

وأكدت الشركة في بلاغ لها على أنه بعدما عادت زيت عباد الشمس متوفرة في السوق الدولية، تعلن مجموعة لوسيور كريسطال، عن خفض سعر منتوجاتها من زيت المائدة المصنع من عباد الشمس وذلك بالنسبة للمستهلكين وكذا الزبناء الصناعيين

وأوضحت أنها قررت تطبيق هذا الانخفاض على أسعارها في السوق الوطنية، حيث سيعرف منتوج لوسيور، الزيت المتعددة الحبوب المصنعة جزئيًا من زيت عباد الشمس، انخفاضًا طفيفًا في أسعار اللتر.

وشددت على أن سعر منتوج ويلور، المكونة من زيت عباد الشمس بنسبة 100٪، سيشهد انخفاضًا كبيرًا بنسبة 15٪ تقريبًا، كإجراء ذو أثر فوري، مضيفة منتوج ويلور Duo أيضًا، سيعرف انخفاضًا في الأسعار، ولكن بدرجة أقل، نظرًا لأنها تتكون من مزيج من زيوت عباد الشمس وزيوت الكولزا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of .أيت الطالب يعين مديرا بالنيابة على رأس مستشفى سطات

.أيت الطالب يعين مديرا بالنيابة على رأس مستشفى سطات

2022-08-01 / 12:32
Photo of الكويت.. مرسوم بتشكيل حكومة جديدة تضم 12 وزيرا

الكويت.. مرسوم بتشكيل حكومة جديدة تضم 12 وزيرا

2022-08-01 / 12:21
Photo of اطلاق عريضة من أجل منع تنظيم مهرجان تذوق خمرة البيرا ببوسكورة

اطلاق عريضة من أجل منع تنظيم مهرجان تذوق خمرة…

2022-08-01 / 11:56
Photo of درشول: “الحياة الأسرية الطبيعية للملك لا تختلف عن الحياة الأسرية للمواطن”

درشول: “الحياة الأسرية الطبيعية للملك لا تختلف عن الحياة…

2022-08-01 / 10:44
Photo of الأزمة الخانقة و غلاء الأسعار يعكران صيف الأسر البسيطة بالمدن الداخلية

الأزمة الخانقة و غلاء الأسعار يعكران صيف الأسر البسيطة…

2022-08-01 / 10:41
Photo of الديستي” تقود أمن البيضاء لإيقاف شخصين وحجز حوالي طن من “الحشيش”

الديستي” تقود أمن البيضاء لإيقاف شخصين وحجز حوالي طن…

2022-08-01 / 09:53

تدوم 5 أيام … قائد الشرطة الإسرائيلية يبدأ زيارة…

2022-08-01 / 09:10
Photo of طقس الإثنين .. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الإثنين .. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-08-01 / 09:01
Photo of تفتيش روتيني يحبط عملية تهريب مسدس بميناء طنجة المتوسط

تفتيش روتيني يحبط عملية تهريب مسدس بميناء طنجة المتوسط

2022-07-31 / 20:45
Photo of طنجة ..الوقاية المدنية تنقذ قطة ظلت عالقة بأعلى شجرة لمدة 4 أيام

طنجة ..الوقاية المدنية تنقذ قطة ظلت عالقة بأعلى شجرة…

2022-07-31 / 18:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق