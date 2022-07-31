طنجة ..الوقاية المدنية تنقذ قطة ظلت عالقة بأعلى شجرة لمدة 4 أيام
هبة بريس - مكاب طنجة
تمكنت عناصر الوقاية المدنية بطنجة، اليوم الأحد ،من انقاذ قطة ظلت عالقة بأعلى شجرة لمدة تزيد عن أربعة أيام .
وانتبه عدد من المواطنين للقطة العالقة باعلى شجرة على مستوى حي القدس بالقرب من سوق القرب بمنطقة أشناد بطنجة ، ليتم اخطار عناصر الوقاية المدنية التي سارعت الى عين المكان مسخرة جميع امكانياتها لانقاذ القطة .
واستحسنت ساكنة المنطقة ومعها الرأي العام بمدينة طنجة ، الخطوة معبرين عن شكرهم لعناصر الوقاية المدنية .
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