طنجة ..الوقاية المدنية تنقذ قطة ظلت عالقة بأعلى شجرة لمدة 4 أيام

هبة بريس - مكاب طنجة

تمكنت عناصر الوقاية المدنية بطنجة، اليوم الأحد ،من انقاذ قطة ظلت عالقة بأعلى شجرة لمدة تزيد عن أربعة أيام .

وانتبه عدد من المواطنين للقطة العالقة باعلى شجرة على مستوى حي القدس بالقرب من سوق القرب بمنطقة أشناد بطنجة ، ليتم اخطار عناصر الوقاية المدنية التي سارعت الى عين المكان مسخرة جميع امكانياتها لانقاذ القطة .

واستحسنت ساكنة المنطقة ومعها الرأي العام بمدينة طنجة ، الخطوة معبرين عن شكرهم لعناصر الوقاية المدنية .

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