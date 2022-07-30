خريجة “اكس فاكتور” الفنانة ضحى ذاكر تطلق “حصلتي يا قلبي”

هبة بريس

أطلت علينا الفنانة ضحى ذاكر بجديدها الفني تحت مسمى ”حصلتي يا قلبي”ما يؤكد عودة ضحى من أوسع الأبواب في الساحة الفنية المغربية.

الأغنية تم تصويرها بطريقة احترافية بمدينة باريس الجميلة في جو رومنسي و موسيقي من طراز رفيع.

حصلتي يا قلبي لقيت تفاعلا كبيرا بين متصفحي وسائل التواصل الاجتماعي، شاطروها بينهم و لقيت استحسانهم بمعية النقاد الموسيقيين.

الفنانة ضحى ذاكر فنانة مغربية خريجة برنامج إكس فاكتور، بصمت على مسار ملفت حيث تسلقت سلالم الفن الموسيقي بخطوات ثابتة.

ووعدت الفنانة ضحى ذاكر متابعيها بمفاجئة قريبة سارة حيث تستعد لإصدار جديد آخر مع فنان عالمي سيبقى طي الكتمان لحين الإصدار.

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