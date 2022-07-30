لماذا اختار النظام الجزائري تاريخ احتفال المغرب بعيد العرش لتدشين استغلال منجم الجبيلات ؟

هبة بريس - الرباط

أعلنت الجزائر عن بدء استغلال منجم غار جبيلات، أكبر منجم للحديد في البلاد، في منطقة تندوف بالقرب من الصحراء المغربية ، بعد أن ظل هذا المنجم معطل الاستغلال لمدة اربعة عقود .

بيان لوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية قال أنّها افتتحت المنجم الضخم للحديد بغار جبيلات بشراكة جزائرية صينية، والذي تقدر احتياطاته بثلاثة مليارات طن ، في الوقت الذي تطرح فيه علامات استفهام كبرى بخصوص توقيت اختيار النظام الجزائري لتاريخ ال30 من يوليو،يوم الاحتفال بعيد العرش في المغرب، لتدشين استغلال هذا المنجم .

تدشين الكابرانات لاستغلال هذا المنجم يعد خرقا للاتفاقية الموقعة مع المغرب عام 1972 و المسجلة لدى الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي ، وقد وقعها عن المغرب الملك الراحل الحسن الثاني و عن الجزائر الرئيس الراحل الهواري بومدين، وتقضي بالتقيد بمبادئ حسن الجوار و استغلال مشترك للمنجم على أن يتم التصدير عبر الموانئ المغربية باعتبار مدينة تندوف أقرب للمغرب، و هذا ما يفسر بقاء المنجم نائما طوال السنوات الطويلة الماضية .

وبعدما اكتشفت فرنسا النفط و الغاز في الجزائر، كانت قد اكتشفت أيضا كميات هائلة من الحديد في غار الجبيلات بمنطقة تندوف التي كانت ارضا مغربية، قبل ان يقتطعها الفرنسيون لصالح الجزائر ، حيث انه طوال السنوات الماضية كانت معظم الدول تتهرب من ابرام اتفاقيات مع الجزائر لاستغلال هذا المنجم .

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