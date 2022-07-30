لماذا اختار النظام الجزائري تاريخ احتفال المغرب بعيد العرش لتدشين استغلال منجم الجبيلات ؟

2022-07-30 / 19:04
0
هبة بريس - الرباط

أعلنت الجزائر عن بدء استغلال منجم غار جبيلات، أكبر منجم للحديد في البلاد، في منطقة تندوف بالقرب من الصحراء المغربية ، بعد أن ظل هذا المنجم معطل الاستغلال لمدة اربعة عقود .

بيان لوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية قال أنّها افتتحت المنجم الضخم للحديد بغار جبيلات بشراكة جزائرية صينية، والذي تقدر احتياطاته بثلاثة مليارات طن ، في الوقت الذي تطرح فيه علامات استفهام كبرى بخصوص توقيت اختيار النظام الجزائري لتاريخ ال30 من يوليو،يوم الاحتفال بعيد العرش في المغرب، لتدشين استغلال هذا المنجم .

تدشين الكابرانات لاستغلال هذا المنجم يعد خرقا للاتفاقية الموقعة مع المغرب عام 1972 و المسجلة لدى الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي ، وقد وقعها عن المغرب الملك الراحل الحسن الثاني و عن الجزائر الرئيس الراحل الهواري بومدين، وتقضي بالتقيد بمبادئ حسن الجوار و استغلال مشترك للمنجم على أن يتم التصدير عبر الموانئ المغربية باعتبار مدينة تندوف أقرب للمغرب، و هذا ما يفسر بقاء المنجم نائما طوال السنوات الطويلة الماضية .

وبعدما اكتشفت فرنسا النفط و الغاز في الجزائر، كانت قد اكتشفت أيضا كميات هائلة من الحديد في غار الجبيلات بمنطقة تندوف التي كانت ارضا مغربية، قبل ان يقتطعها الفرنسيون لصالح الجزائر ، حيث انه طوال السنوات الماضية كانت معظم الدول تتهرب من ابرام اتفاقيات مع الجزائر لاستغلال هذا المنجم .

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سفير المغرب بجنوب إفريقيا : يتعين على افريقيا رفع تحدياتها باعتبارها قارة موحدة

سفير المغرب بجنوب إفريقيا : يتعين على افريقيا رفع…

2022-07-30 / 17:43
Photo of الإمارات تدين “بشدة” الهجوم الإرهابي على تجريدة القوات المغربية

الإمارات تدين “بشدة” الهجوم الإرهابي على تجريدة القوات المغربية

2022-07-30 / 16:11
Photo of بمناسبة ذكرى عيد العرش.. الملك يوجه خطابا ساميا للأمة

بمناسبة ذكرى عيد العرش.. الملك يوجه خطابا ساميا للأمة

2022-07-30 / 14:39
Photo of بالأرقام.. بايتاس يستعرض حصيلة الحكومة بالبرلمان

بالأرقام.. بايتاس يستعرض حصيلة الحكومة بالبرلمان

2022-07-30 / 14:02
Photo of لوكاشينكو ل”الملك محمد السادس”: بيلاروس مهتمة بتعزيز التعاون مع المغرب

لوكاشينكو ل”الملك محمد السادس”: بيلاروس مهتمة بتعزيز التعاون مع…

2022-07-30 / 11:11
Photo of الملك يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بحلول العام الهجري

الملك يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بحلول العام…

2022-07-30 / 09:53
Photo of الأغلبية تعبر عن ارتياحها الكبير للمنجزات والأوراش التي قامت بها الحكومة

الأغلبية تعبر عن ارتياحها الكبير للمنجزات والأوراش التي قامت…

2022-07-29 / 22:19
Photo of السعدي: خصم سياسي يحرض المغاربة ضد “الأحرار”

السعدي: خصم سياسي يحرض المغاربة ضد “الأحرار”

2022-07-29 / 20:20
Photo of بايدن للملك محمد السادس: العلاقات الاستثنائية بين بلدينا تعرف تطورا مطردا

بايدن للملك محمد السادس: العلاقات الاستثنائية بين بلدينا تعرف…

2022-07-29 / 19:33
Photo of عيد العرش .. عفو ملكي على 1769 شخصا

عيد العرش .. عفو ملكي على 1769 شخصا

2022-07-29 / 18:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق