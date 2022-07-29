الأحرار” يشيد بشجاعة الحكومة لمجابهة شتى التحديات

هبة بريس _ الرباط

أشاد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بتحلي الحكومة بالشجاعة الأدبية والسياسية لمجابهة شتى التحديات، بروح وطنية عالية واستحضار كامل للمسؤولية،.

وذكر بلاغ للمكتب السياسي للحزب، أعقب اجتماعا له أمس الخميس، أن المغرب يعاني من تبعات أزمات عالمية، متمثلة أساسا في استمرار تداعيات ومخلفات الجائحة الصحية الدولية، والأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة ارتفاع نسب التضخم دوليا، وتأثيرات بعض الصراعات الجيوسياسية على وفرة المواد الأولية.

وأكد “الأحرار” أن الحكومة تبنت اختيارات صحيحة، تصب أولا وأخيرا في مصلحة الوطن والمواطنين، مع إقرار حزمة إجراءات تروم تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من قبيل مضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة، والدعم الموجه لمهنيي النقل، ودعم مجموعة من القطاعات الاجتماعية، دون المساس بالميزانية المخصصة للاستثمار، مع التركيز على دعم الفئات الهشة بكيفية عقلانية، دون السقوط في متاهات فقدان السيادة الوطنية.

واعتبر الحزب أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ليست شعارا سياسيا يرفع لجني مكاسب سياسوية، ولا تدبيرا مؤقتا أو إجراء متفرقا يمكن تضمينه في قانون المالية أو يتخذ لتنفيس أزمات اقتصادية، لكنه إصلاح عميق ينطلق من إقرار سياسات عمومية من قبيل ترسيخ دعائم “الدولة الاجتماعية”، ومن خلال تعميم “الحماية الاجتماعية” على عموم المغاربة، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وسن سياسات حكومية في ما يتصل بدعم الاستثمار وتوفير مناصب الشغل، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد.

وسجل المكتب السياسي لـ”الأحرار” أن الحكومة اتخذت كل هذه الإجراءات من أجل بلوغ هدف أسمى متمثل تعزيز صلابة كل الفئات الاجتماعية في مواجهة جميع التقلبات المحتملة.

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