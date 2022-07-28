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قائد البحرية الإيرانية لإسرائيل: “سنكون حيث نريد”

2022-07-28 / 18:34
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هبة بريس _ وكالات

رد قائد البحرية الإيرانية، شهرام إيراني، على انتقادات إسرائيلية لجيش بلاده بالقول: “لن نتواجد في البحرين الأحمر أو المتوسط فحسب، بل في أي مكان نريده”.

جاء ذلك فيما بدا ردا على تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الذي سبق أن أعلن أن السفن الحربية الإيرانية سيرت دوريات في البحر الأحمر في الأشهر الأخيرة، ووصف ذلك بأنها “إجراءات تهدد الاستقرار الإقليمي”.

وقال إيراني: “وجودنا دائم، ونعتقد أنه يجب أن يكون مستمرا، لأننا نسعى لتحقيق هدف واحد وهو أمن واستقرار الشعب”.

وأشار إيراني إلى أن “اسرائيل انتقدت منذ فترة وجود البحرية الإيرانية في البحر الأحمر” وقال: “مثل دول العالم الأخرى لدينا مصالح في البحر، وأولها وأبسطها متعلقة بخطوطنا الملاحية وبحارتنا في الحقول التجارية وناقلات النفط”.

وأشار إلى أن الوجود الإيراني في البحر الأحمر “ليس جديدا”، إذ أن لإيران “وجود مستمر في منطقة شمال المحيط الهندي منذ عقدين من الزمن”.

وقال: بالنسبة لوجود إيران في البحر الأحمر ومزاعم الكيان الصهيوني لا بد لي من القول إنه يبدو أنهم كانوا في سبات عميق واستيقظوا في وقت متأخر”.

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