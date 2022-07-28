نائبة برلمانية لبنانية تريد أن تدخل المجلس بالسلاح

هبة بريس _ وكالات

نشرت النائبة اللبنانية سينتيا زرازير، على صفحتها في فيسبوك، بياناً توضيحياً حول تصريحات نُقلت عنها في الصحافة اللبنانية، بخصوص نيّتها الدخول مسلّحة إلى مبنى البرلمان اللبناني، جاءت تحت عنوان: “استشرتُ قائد الجيش وسأدخل بمسدّس إلى المجلس”.

النائبة قالت: “إنّ سؤالي لقائد الجيش حول مسألة حمل سلاح فردي كان بهدف الحماية الشخصيّة أثناء تنقّلاتي اليوميّة، وليس مرتبطًا بأي شكل بالمضايقات والتحرّشات داخل مجلس النواب، علمًا أنّني أتنقّل بدون أي مرافقة أو مواكبة أمنية».

وأوضحت أن “الحديث عن حمل سلاح داخل المجلس أتى في سياق الاستنكار والاعتراض على تعرّض النّساء للمضايقات والتحرّش داخل حرم المجلس النيابي”.

وأبدت النائبة زرازير أسفها لـ “تعرّض النساء، حتى داخل المجلس النيابي، لتهديد يطال سلامتهنّ الجسديّة، ممّا يدفعهنّ للتّساؤل حول كيفيّة وسبل الحماية الشخصيّة

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