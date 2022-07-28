وزير العدل الإسرائيلي يجتمع بلقجع ويغرد: مباراة ودية تجمع منتخب شباب بلادينا قريبا

2022-07-28 / 17:41
0
هبة بريس

أكد وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، إقامة مباراة بين منتخب بلاده ونظيره المغربي لكرة القدم، قريبا.

ونشر جدعون ساعر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء أمس الأربعاء، أكد من خلالها اتفاقه مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على إقامة مباراة ودية بين منتخبي الشباب المغربي والإسرائيلي.

وذكر الوزير الإسرائيلي، أنه التقى بفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، واتفق معه على إقامة مباراة ودية بين منتخبي الشباب في إسرائيل والمغرب، حيث أرفق بتغريدته تلك صورة تبين لقاءه بفوزي لقجع في الرباط

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزير التعاون الإسرائيلي: المغرب يضطلع بدور رئيسي الشرق الأوسط

وزير التعاون الإسرائيلي: المغرب يضطلع بدور رئيسي الشرق الأوسط

2022-07-28 / 16:45
Photo of الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على بعثة “مونوسكو”

الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على بعثة “مونوسكو”

2022-07-28 / 16:08
Photo of الأردن تدين الهجوم الذي استهدف تجريدة القوات المغربية بالكونغو

الأردن تدين الهجوم الذي استهدف تجريدة القوات المغربية بالكونغو

2022-07-28 / 13:33
Photo of وزير دولة بريطاني : الرباط ولندن بصدد بناء شراكات مزدهرة

وزير دولة بريطاني : الرباط ولندن بصدد بناء شراكات…

2022-07-28 / 13:18
Photo of التويزي: “وجهنا أكثر من 45 طلب استدعاء للوزراء لحضور اللجان البرلمانية”

التويزي: “وجهنا أكثر من 45 طلب استدعاء للوزراء لحضور…

2022-07-28 / 11:13
Photo of البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجريدة للقوات المغربية بالكونغو

البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجريدة للقوات…

2022-07-28 / 11:07
Photo of وفاة جندي مغربي في الكونغو.. مجلس الأمن يدين بشدة

وفاة جندي مغربي في الكونغو.. مجلس الأمن يدين بشدة

2022-07-28 / 10:25
Photo of جنرال أمريكي…للمغرب قدرة عسكرية عالية جدا

جنرال أمريكي…للمغرب قدرة عسكرية عالية جدا

2022-07-27 / 23:34
Photo of إسرائيل تجدد التأكيد على دعمها لموقف المغرب بشأن قضية الصحراء

إسرائيل تجدد التأكيد على دعمها لموقف المغرب بشأن قضية…

2022-07-27 / 19:59
Photo of مفارقة ..الجزائر تطالب بنقل “مناورات الأسد الإفريقي” والشعب يكتوي غلاء الموز !

مفارقة ..الجزائر تطالب بنقل “مناورات الأسد الإفريقي” والشعب يكتوي…

2022-07-27 / 19:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق