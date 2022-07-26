تونس.. نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور 27.54%

2022-07-26 / 09:27
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد لتونس عند إغلاق مكاتب التصويت، مساء الاثنين، قاربت 27.54 في المائة.

وأوضح رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، خلال ندوة صحفية، أن مليونين و458 ألفا و985 ناخبا من إجمالي 8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبا مسجلين داخل البلاد أدلوا بأصواتهم.

وأضاف، أن التنظيم كان جيدا خلال مختلف مراحل الاستفتاء، مشيدا بسلوك الناخبين.

وقال إن عملية فرز الأصوات “ستكون أسهل” مما كانت عليه في الانتخابات التشريعية لعام 2019. مضيفا أنه “سيتم الإعلان، على أبعد تقدير، عن النتائج الأولية عشية الثلاثاء في انتظار الطعون”.

وسيكون أمام الهيئة ثلاثة أيام للبت في النتائج الأولية للاستفتاء، بينما سيتم إعلان النتائج النهائية بحلول 28 غشت المقبل.

وأشار إلى أن “جميع مراكز الاقتراع ستتحول إلى مراكز فرز” مذكرا بأن هناك حوالي أربعة آلاف و 800 مركز اقتراع و 11 ألفا و 600 تصويت بعموم التراب التونسي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرئيس التونسي: بعد الاستفتاء سنضع قانون انتخاب جديدا

الرئيس التونسي: بعد الاستفتاء سنضع قانون انتخاب جديدا

2022-07-26 / 11:40
Photo of إطلاق نار في مطار بولاية تكساس الأمريكية

إطلاق نار في مطار بولاية تكساس الأمريكية

2022-07-25 / 21:53
Photo of أحزاب في الكاميرون تدعو ماكرون إلى الاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية

أحزاب في الكاميرون تدعو ماكرون إلى الاعتراف بجرائم فرنسا…

2022-07-25 / 20:24
Photo of طلب رسمي للإمارات بتسليم “الأخوين غوبتا”

طلب رسمي للإمارات بتسليم “الأخوين غوبتا”

2022-07-25 / 20:14
Photo of 33 قتيلا في سقوط حافلة من على جسر في كينيا

33 قتيلا في سقوط حافلة من على جسر في…

2022-07-25 / 19:49
Photo of فرنسا تفتح تحقيقا ماليا في ممتلكات رجال أعمال روس

فرنسا تفتح تحقيقا ماليا في ممتلكات رجال أعمال روس

2022-07-25 / 18:06
Photo of طبيب بايدن: أعراض “كوفيد” اختفت لدى الرئيس

طبيب بايدن: أعراض “كوفيد” اختفت لدى الرئيس

2022-07-25 / 17:03
Photo of إسبانيا: حرائق الغابات قد تكون متعمدة والتحقيق متواصل

إسبانيا: حرائق الغابات قد تكون متعمدة والتحقيق متواصل

2022-07-25 / 13:01
Photo of الاتحاد الأوروبي يسجل انخفاضا في عدد طالبي اللجوء

الاتحاد الأوروبي يسجل انخفاضا في عدد طالبي اللجوء

2022-07-25 / 12:49
Photo of في عز الصيف.. أمطار قوية تودي بحياة 5 أشخاص في موريتانيا

في عز الصيف.. أمطار قوية تودي بحياة 5 أشخاص…

2022-07-25 / 11:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق