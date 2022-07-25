إطلاق نار في مطار بولاية تكساس الأمريكية

2022-07-25 / 21:53
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هبة بريس _ وكالات

قالت شرطة مدينة دالاس الأمريكية، إن امرأة أطلقت عدة أعيرة نارية في الهواء في مطار دالاس في ولاية تكساس، قبل أن تطلق الشرطة النار عليها وتحتجزها.

وقال إيدي غارسيا، قائد شرطة دالاس، إن الحادث بدأ في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي عندما وصلت امرأة تبلغ من العمر 37 عاما إلى المطار، وعندما خرجت من الحمام كانت ترتدي سترة بغطاء للرأس، ثم أخرجت سلاحا ناريا وبدأت في إطلاق النار.

وذكر أن ضابطا أطلق عليها النار في أسفل جسمها وتم احتجازها وهي في المستشفى، مؤكدا أنه لم يصب أي شخص آخر نتيجة إطلاق النار.

وأفاد بيان لشركة “ساوث ويست إيرلاينز”، الناقل في المطار بأنه تم “مؤقتا إيقاف جميع الرحلات المغادرة والقادمة إلى المطار، بانتظار الحصول على معلومات إضافية من السلطات”.

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