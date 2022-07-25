A general view of Dubai and the world's tallest tower, the Burj Khalifa (C), December 9, 2015. Photo taken December 9, 2015. REUTERS/Karim Sahib/Pool

طلب رسمي للإمارات بتسليم “الأخوين غوبتا”

2022-07-25 / 20:14
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هبة بريس _ وكالات

طلبت جنوب أفريقيا، الاثنين، رسميًا من الإمارات العربية المتحدة تسليمها أخوين من عائلة غوبتا متّهمين بالضلوع في صفقات فساد في القطاع الصناعي في البلاد.

وأوقف رجلا الأعمال أتول وراجيش غوبتا في يونيو في دبي، وهما مطلوبان بتهم احتيال وغسل أموال.

وتذكر مذكرة التوقيف خصوصًا عقدًا عامًا مثيرًا للجدل تصل قيمته إلى 1.5 مليون يورو، مرتبط بدراسة جدوى اقتصادية متعلقة بالزراعة. وهذه تهمة صغيرة مقارنة بحجم التهم الموجّهة للعائلة.

والأخوان متّهمان أيضًا بعملية نهب واسعة النطاق لمؤسسات الدولة الأفريقية الأكثر تقدّمًا من الناحية الصناعية، وذلك بتواطؤ الرئيس السابق جايكوب زوما.

وقال وزير العدل رونالد لامولا في مؤتمر صحفي “يمكننا تأكيد أن طلب التسليم قُدّم حسب الأصول إلى السلطة المركزية في الإمارات العربية المتحدة اليوم”.

ويشكل هذا الطلب أول مرحلة من آلية يمكن أن تستمرّ لسنوات، بحسب خبراء.

والشقيق الثالث ويُدعى أجاي، غير معني بهذه القضية إنما يُذكر اسمه في قضية احتيال وفساد أخرى.

والإخوة الثلاثة، وأصلهم هندي، متّهمون بالتحكم بالدولة، مستغلين صداقة طويلة الأمد مع جايكوب زوما الذي دفعوا له رشى في ولايتيه (2009-2018). وذهبوا إلى حدّ سلب خزائن الدولة بشكل منهجي ونهب الشركات العامة ووسعوا قبضتهم إلى حدّ التأثير على التعيينات الحكومية.

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