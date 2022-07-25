الصورة تعبيرية

فرنسا تفتح تحقيقا ماليا في ممتلكات رجال أعمال روس

2022-07-25 / 18:06
1
هبة بريس

فتح مكتب المدعي المالي الفرنسي تحقيقا في ممتلكات رجال أعمال روس، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية يوم الاثنين.
وبحسب الوكالة، بدأ التحقيق في 1 يوليو، من قبل المكتب المركزي لمكافحة الجرائم المالية الجسيمة.

وتم فتح القضية بعد تقديم شكوى في أواخر مايو في باريس من قبل منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية لمكافحة الفساد، فيما يتعلق بشبهة غسل أموال في فرنسا من قبل “رجال أعمال ومسؤولين رفيعي المستوى”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طبيب بايدن: أعراض “كوفيد” اختفت لدى الرئيس

طبيب بايدن: أعراض “كوفيد” اختفت لدى الرئيس

2022-07-25 / 17:03
Photo of إسبانيا: حرائق الغابات قد تكون متعمدة والتحقيق متواصل

إسبانيا: حرائق الغابات قد تكون متعمدة والتحقيق متواصل

2022-07-25 / 13:01
Photo of الاتحاد الأوروبي يسجل انخفاضا في عدد طالبي اللجوء

الاتحاد الأوروبي يسجل انخفاضا في عدد طالبي اللجوء

2022-07-25 / 12:49
Photo of في عز الصيف.. أمطار قوية تودي بحياة 5 أشخاص في موريتانيا

في عز الصيف.. أمطار قوية تودي بحياة 5 أشخاص…

2022-07-25 / 11:11
Photo of تونس.. انطلاق عملية الاستفتاء على الدستور الجديد

تونس.. انطلاق عملية الاستفتاء على الدستور الجديد

2022-07-25 / 09:15
Photo of الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي

الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي

2022-07-24 / 22:52
Photo of موريتانيا : خسائر بشرية ومادية جراء التساقطات المطرية

موريتانيا : خسائر بشرية ومادية جراء التساقطات المطرية

2022-07-24 / 20:38
Photo of أكثر من ألف مهاجر يصلون السواحل الإيطالية في خضم الانتخابات

أكثر من ألف مهاجر يصلون السواحل الإيطالية في خضم…

2022-07-24 / 19:51
Photo of كيري: جو بايدن قد يعلن حالة طوارئ مناخية

كيري: جو بايدن قد يعلن حالة طوارئ مناخية

2022-07-24 / 19:10
Photo of أبحروا على متن قوارب من تونس وليبيا.. وصول مئات المهاجرين إلى إيطاليا

أبحروا على متن قوارب من تونس وليبيا.. وصول مئات…

2022-07-24 / 15:34

تعليق واحد

  1. متيقنون أن الدب الروسي سيفترسهم، يعتقدون أنها افريقيا ، بلا شك، إنها نهاية النظام الاستعماري الابيض. شغلوا بالحرب و هي في بيتهم العتيق، يمكرون و يمكر الله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق