فرنسا تفتح تحقيقا ماليا في ممتلكات رجال أعمال روس

هبة بريس

فتح مكتب المدعي المالي الفرنسي تحقيقا في ممتلكات رجال أعمال روس، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية يوم الاثنين.

وبحسب الوكالة، بدأ التحقيق في 1 يوليو، من قبل المكتب المركزي لمكافحة الجرائم المالية الجسيمة.

وتم فتح القضية بعد تقديم شكوى في أواخر مايو في باريس من قبل منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية لمكافحة الفساد، فيما يتعلق بشبهة غسل أموال في فرنسا من قبل “رجال أعمال ومسؤولين رفيعي المستوى”.

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