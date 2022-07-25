الاتحاد الأوروبي يسجل انخفاضا في عدد طالبي اللجوء

2022-07-25 / 12:49
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هبة بريس - وكالات

سجل الاتحاد الأوروبي انخفاضا بنسبة 28% في عدد طالبي اللجوء لأول مرة (من غير مواطني الاتحاد الأوروبي) في أبريل/ نيسان 2022.

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات”، اليوم الاثنين، في بيان: “في أبريل 2022، تقدم 54145 طالب لجوء لأول مرة (من خارج الاتحاد الأوروبي) بطلب للحصول على الحماية الدولية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 66% مقارنة بطلبات قدمها 32570 شخصا في أبريل 2021، لكنه يشكل انخفاضا بنسبة 28% مقارنة بمارس 2022، عندما تقدم 74950 شخصا بطلبات لجوء

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