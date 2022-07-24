موريتانيا : خسائر بشرية ومادية جراء التساقطات المطرية

هبة بريس - وكالات

كشفت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ في موريتانيا، الأحد، عن تسجيل خسائر بشرية ومادية جراء التساقطات المطرية التي شهدتها البلاد.

وأعلنت اللجنة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الموريتانية، مصرع خمسة أشخاص بكل من الطينطان بولاية الحوض الغربي، ولكصيبة ومونكل بولاية كوركول، وروصو بولاية اترارزة.

ويتعلق الأمر بحسب المصدر ذاته بطفل توفي غرقا جراء السيول بولاية الحوض الغربي، شخصين توفيا في حادث انجراف سيارة بسبب السيول وسيدة توفيت إثر سقوط أحد البيوت بولاية كوركول، وشخص توفي غرقا إثر انزلاقه في قناة ري بولاية اترارزة.

كما أعلنت السلطات إجلاء أسرة مكونة من ثلاثة أفراد بعد أن حاصرتها السيول في ولاية آدرار.

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