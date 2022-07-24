كيري: جو بايدن قد يعلن حالة طوارئ مناخية

2022-07-24 / 19:10
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هبة بريس - وكالات

قال المبعوث الأمريكي للمناخ، جون كيري، إن الرئيس، جو بايدن، يفكر في إعلان حالة طوارئ مناخية.

ومن شأن هذه الخطوة منح بايدن صلاحيات إضافية تمكنه من تنفيذ برنامجه المتعلق بالطاقات المتجددة، الذي تأخر بسبب قلة الدعم في الكونغرس (البرلمان).

وقال كيري في تصريح لبي بي سي إن الظروف ليست مثالية، لأن الفكرة لا تلقى دعما واسعا في الكونغرس.

ولكنه أضاف أنه لا أحد أكثر التزاما من الرئيس بايدن باستبدال الطاقة التي تعتمد على الكربون.

وأشار إلى أن قرارات المحكمة العليا الأخيرة بتقويض سياسات الحكومة المتعلقة بالمناخ لم تسهل المهمة.

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