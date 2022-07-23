طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تشهد درجات الحرارة العليا بعض الارتفاع فوق النصف الشمالي للبلاد، مع أجواء دائما حارة إلى محليا جد حارة بكل من المناطق الشمالية والوسطى وبالجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية.

ومن المرتقب تشكل كتل ضبابية ونزول أمطار جد خفيفة محليا بالواجهة المتوسطية وبالسواحل الأطلسية، مع نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية مصحوبة بهبات من الرياح محليا فوق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن خلايا عاصفية مصحوبة بقطرات أو بزخات مطرية وبهبات من الرياح فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، ومناطقهم الغربية المجاورة، والريف، والسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية.

كما سيلاحظ تناثر محلي لحبات من الغبار بكل من الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و 32 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، والسهول الداخلية الوسطى، والسايس، والغرب وداخل مناطق سوس والشياضمة، وما بين 15 و 22 درجة بالأطلس، و ستكون ما بين 20 و27 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين الجرف وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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