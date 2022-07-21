برنامج “فرصة”: انتقاء 5000 مشروع لمتابعة التكوين

2022-07-21 / 14:23
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هبة بريس

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الخميس، أن برنامج “فرصة” اختار 5000 مشروع ذات إمكانات عالية لمتابعة التكوين الإلكتروني على منصة “أكاديمية فرصة” (Forsa Academy)، التي تعد خطوة أساسية في البرنامج.

وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها، أن “برنامج فرصة قطع أشواطا كبيرة (..) ويؤكد ذلك على الإنجاز الكبير الذي تم إحرازه وعلى التقدم الداعم لبرنامج فرصة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة منه والمتمثلة في مواكبة وتمويل 10 آلاف مشروع على الأقل برسم السنة الجارية 2022”.

وأشارت إلى أن مراحل الانتقاء، المندرجة ضمن البرنامج، ستستمر بنفس النسق المرتفع والإيقاع السريع في مختلف جهات المملكة، مع إعطاء أهمية قصوى لمراحل المواكبة، بما فيها مرحلة التعلم عن بعد.

وبحسب المصدر ذاته، سيتعين على المرشحين الذين جرى اختيارهم، الخضوع وإتمام الوحدات العشر الموضوعة رهن إشارتهم بنجاح، وتجاوز اختبار المكتسبات وإعداد الوثائق الضرورية للمرور إلى المراحل التالية، وهي المواكبة من قبل الخبراء وإعداد اللجان الجهوية للتمويل المقررة في أوائل شهر غشت المقبل.

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