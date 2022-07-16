حريق تازة.. النيران تأتي على 550 هكتار ولا خسائر بشرية

2022-07-16 / 23:13
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هبة بريس ـ الرباط

علم من مصادر محلية بإقليم تازة أن فرق التدخل لازالت تواصل مجهوداتها للسيطرة على الحريق الغابوي الذي تعرفه غابة “باب ازهار” بجماعة الصميعة، حيث تم إلى غاية اليوم السبت 16 يوليوز 2022 تعزيز جهود التدخل الميداني باستقدام تعزيزات بشرية ولوجستيكية للقوات المسلحة الملكية.

كما تمت مواصلة التدخل الأرضي على مستوى أربع بؤر للحريق بواسطة فرق مكونة من أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ومصالح المياه والغابات والسلطات المحلية، بدعم من متطوعين من ساكنة الدواوير المجاورة.

وتستمر التعبئة من أجل إسعاف ساكنة الدواوير والمداشر المعنية، من خلال نقل السكان بعيدا عن أماكن الخطر حفاظا على سلامتهم، مع تأمين المساكن المهددة عبر إحداث خنادق معيقة لتقدم النيران واجتثاث الأعشاب الثانوية الشديدة الاشتعال.

بالإضافة الى تشكيل فرق مداومة لتتبع ومراقبة المناطق التي تم التدخل بها مخافة تجدد نشوب النيران جراء تسارع الرياح وارتفاع درجة الحرارة.

أما بخصوص الخسائر المسجلة، فتجدر الإشارة إلى اتساع المساحة التي طالتها النيران والتي تبلغ إلى حدود الساعة ما يقارب 550 هكتار من الغطاء الغابوي، وذلك دون تسجيل أية خسائر بشرية.

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