أكادير : حضور أمني مكثف لتأمين فعاليات مهرجان تيميتار

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عبأت ولاية أمن أكادير مصالحها لتأمين فعاليات مهرجان تيميتار، الذي تحتضنه المدينة يومي 15 و16 يوليوز الجاري، حيث اتخذت كافة الترتيبات الكفيلة بضمان مرور هذه الاحتفالات في ظروف أمنية جيدة.

وقد وضعت ولاية الأمن مخطط عمل خاص بهذه المناسبة يرتكز بشكل أساسي على تدبير الحشود بشكل يضمن مرور السهرات الفنية في جو احتفالي والحيلولة دون وقوع ما من شأنه المساس بالسلامة الجسدية للمتجمهرين او بممتلكاتهم، أو الإخلال بالنظام العام، فضلا عن تعزيز الدور الوقائي المبني على تكثيف التواجد الأمني بمختلف مواقع الاحتفال وباقي نفوذ المدينة لمحاربة بعض الظواهر الاجرامية التي تصاحب مثل هذه المناسبات.

وقد تمت لهذه الغاية، تعبئة موارد بشرية مهمة من عناصر الأمن الوطني بمختلف تشكيلاتهم إلى جانب أفراد القوات المساعدة ، فضلا عن تسخير وسائل لوجيستيكية كبيرة من مختلف الأصناف، وذلك بغرض ضمان أمن المواطنين وسلامتهم، سواء على مستوى أماكن الاحتفالات ومحيطاتها أو بباقي أرجاء المدينة وكذا بمختلف الحواضر المشكلة لأكادير الكبير.

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