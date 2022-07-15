حريق تازة: النيران تأتي على 400 هكتار وتأمين نقل وإسعاف 420 شخصا

2022-07-15 / 12:22
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هبة بريس

أفادت مصادر محلية بإقليم تازة بأنه وفي مستجدات الحريق الغابوي المسجل على مستوى غابة “باب ازهار”، جماعة الصميعة، دائرة تاهلة، إقليم تازة، فقد تم إلى غاية صباح اليوم الجمعة تسجيل ارتفاع المساحة التي طالتها النيران إلى ما يقارب 400 هكتار دون تسجيل خسائر بشرية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم تأمين إسعاف ونقل 420 شخصا ينتمون إلى 8 دواوير بعيدا عن أماكن الحرائق، حفاظا على سلامتهم.

وأشارت إلى أنه تم تعزيز جهود التدخل الأرضي والجوي والرفع من تعبئة الموارد البشرية والتقنية واللوجستية من أجل السيطرة على الحريق.

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