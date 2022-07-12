في الصورة نزار بركة

بركة يدق ناقوس الخطر : نواجه تراجعا مقلقا في الموارد المائية

2022-07-12 / 20:44
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هبة بريس ^ الرباط

قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، مساء اليوم الثلاثاء، إن ضمان الأمن المائي والغذائي تعتبر من أولويات السياسة الحكومية، معترفا بأن ندرة المياه مطروح بحدة، وهي إشكالية مرتبطة بتوالي سنوات الجفاف.

وأضاف الوزير، الذي كان يتحدث امام أعضاء مجلس المستشارين خلال الجلسة الرقابية الأسبوعية، أن تراجع الموارد المائية تعود لقلة التساقطات المطرية و التبخر والسلوكات المرتبطة باستهلاك الماء.

وحول تراجع التساقطات كشف الوزير أنها بلغت عجزا قدر في 50 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية.

وصرح ايضا أن التساقطات الثلجية التي تؤمن المخزون المائي عرفت بدورها تراجعا ملفتا، ففي الوقت الذي كانت تغطي 45 الف كلم، لم تعد تغطي اليوم سوى 5000 كلم.

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‫3 تعليقات

  1. عوض المهرجانات والتجفي تبدير الأموال في الحملات الانتخابية وأشياء أخرى يجب بناء محطات لتحلية مياه البحر لانه الحل الوحيد بعد ان تم استنزاف الفرشة الماءية من طرف بعض الاترياء

  2. Il faut vraiment penser à la technologie de la désalinisation et faire participer les plus fortunés de notre pays. Instaurer un impôt de crise. الوطنية ليست للفقراء فقط

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