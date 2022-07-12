وجدة.. 88740 متر مكعب كمية المياه المستهلكة خلال يوم عيد الأضحى

هبة بريس : وجدة

قامت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة بمجهودات جبارة طيلة يوم عيد الأضحى لتوفير مياه الشرب للساكنة بشكل انسيابي دون إنقطاع بالرغم من ندرة التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة هذه السنة.

وحسب معطيات توصل بها موقع هبة بريس من الوكالة، فقد بلغ الصبيب من السادسة صباحا لغاية الحادية عشرة صباحا من يوم العيد إلى 2254 لتر في الثانية، فيما وصلت الكمية الإجمالية المستهلكة من 06 صباحا لغاية الحادية عشرة ليلا إلى 88740 متر مكعب دون انقطاع وانخفاض في التزويد مما ترك ارتياحا كبيرا للساكنة، وما سبقها من حملات تحسيسية بالترشيد في استهلاك المياه.

وهذا، فطيلة يوم العيد جندت الوكالة جل مصالحها وفرقها التقنية لمراقبة الخزانات من عملية الملئ والجودة الى التوزيع.

وللاشارة،فالوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة حافظت على الثلاث شواهد في الجودة والبيئة والصحة للسنة الرابعة، حيث توجت المجهودات التي تقوم بها يوم 15 يونيو 2022 بالحصول للسنة الرابعة على ثلاثة شواهد دولية متعلقة بالجودة والسلامة والبيئة (ISO 9001 نسخة 2015 و ISO 14001 نسخة 2015 وISO 001 45 نسخة 2018) بعد التدقيق الذي قام به المعهد المغربي للتقييس (IMANOR) من 10 الى 14 ماي 2022 ويتعلق الأمر بالشواهد الدولية التالية:

– شهادة ISO9001 نسخة 2015 تؤكد مطابقة الوكالة للمعايير الدولية للتدبير الجودة،

– شهادة ISO14001 نسخة 2015 تؤكد مطابقة الوكالة للمعايير الدولية للتدبير البيئي،

– شهادة ISO45001نسخة 2018 تؤكد مطابقة الوكالة للمعايير الدولية للتدبير الصحة والسلامة المهنية،

كما قامت الوكالة سنة 2022، بتأهيل نظام التدبير OSHAS 18001 نسخة 2007 لملاءمته مع مقتضيات النظام الجديد ISO 45001 نسخة 2018 الخاص بالصحة والسلامة المهنية للمستخدمين.

كما تعتبر ثاني وكالة على الصعيد الوطني التي تحظى بالشواهد الثلاث وهي ثمرة المجهودات المستمرة التي تقوم بها إدارة الوكالة وجميع الموظفين والمستخدمين بها تحت إشراف صفاء عمارتي الريفي المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء من أجل تحسين وتجويد الخدمات عبر تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها وتعميم الربط بشبكتي الماء والتطهير السائل وضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب وترشيد الموارد المائية بالرفع من مردودية الشبكة، والمحافظة على البيئة.

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