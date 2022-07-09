“اهداء استقلال الجزائر للرسول “..نشطاء يستنكرون تطاول “أئمة العسكر” على الدين الاسلامي
أثار حديث إمام جزائري أمام الحجاج الجزائريين خلال وقوفهم أمس الجمعة بجبل عرفة، جدلا واسعا بعد ادعائه “اهداء استقلال الجزائر” لنبي الاسلام محمد (ص) “.
وقال الامام الجزائري أثناء القائه لخطبة عرفة ، أمام حجاج جزائريين ، أن الشعب الجزائر أهدى هذا الوطن بعد استقلاله لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ، مضيفا : قال مرشد الجزائر مخاطبا الرسول بعد الاستقلال: يا محمد مبروك عليك.. الجزائر رجعات ليك”.
ولم يكتفي الامام الجزائري بذلك بل زاد قائلا : ثم قال: إن الجزائري لم يجد أعز من رسول الله ليهدي إليه تراب الجزائر..”
واستغرب عدد من المهتمين بالشأن الديني والسياسي ، من اقحام اسم النبي الكريم الذي عاش قبل 1400 عام في قضية تتعلق بدولة كالجزائر التي نالت استقلالها عن فرنسا سنة 1962 ، حيث سبق لأئمة جزائريين أن استغلوا اسم الرسول محمد (ص) في حديثهم عن الشان الداخلي بالجزائر وهو مايؤكد محاولة المؤسسة العسكرية الحاكمة بالجارة الشرقية اضفاء نوع من الشرعية على النظام القائم .
6 تعليقات
ما هده التفاهة والسفاهة
لا تتعجبوا فمن يتغدى على لحوم الحمير توقعوا منه ان يقول غذا ان النبي صلى الله عليه و سلم جزائري الاصل ؟؟
وعن اي استقلال يتكلمون.هل الجزائر مستقلة.عندما خرجت امريكا من افغانستان صرح الاخضر الابراهمي ان فرنسا خرجت من الجزائر كاامريكا من افغانستان.بدون حرب ولا مقاومة.العسكر يظن انه يهين الرسولبل ما وصل بهم الحماق.استقلال ولن يستطيعوا بناء دولة امة.ولاقتصاد.البوسلة عنهم مفقودة.
نحن كنا نقول لهم دزيام فرنسيس . وما هذا الا تطاول على الدين
لنبي الاسلام محمد (ص)
hespres tel aviv ?
إنه منتهى الجهل من بيادق الكابرانات وٱءىمة الذل والارتزاق…وتطاول ملعون على مقام النبي صلى عليه واله وسلم…فاللهم خذ الجهلة آخذ عزيز مقتدر…ونبرا لرسول الله عليه واله افضل الصلوات منهم ومن افعالهم الدنيءة المنكرة.