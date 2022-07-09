“اهداء استقلال الجزائر للرسول “..نشطاء يستنكرون تطاول “أئمة العسكر” على الدين الاسلامي

هبة بريس - الرباط

أثار حديث إمام جزائري أمام الحجاج الجزائريين خلال وقوفهم أمس الجمعة بجبل عرفة، جدلا واسعا بعد ادعائه “اهداء استقلال الجزائر” لنبي الاسلام محمد (ص) “.

وقال الامام الجزائري أثناء القائه لخطبة عرفة ، أمام حجاج جزائريين ، أن الشعب الجزائر أهدى هذا الوطن بعد استقلاله لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ، مضيفا : قال مرشد الجزائر مخاطبا الرسول بعد الاستقلال: يا محمد مبروك عليك.. الجزائر رجعات ليك”.

ولم يكتفي الامام الجزائري بذلك بل زاد قائلا : ثم قال: إن الجزائري لم يجد أعز من رسول الله ليهدي إليه تراب الجزائر..”

واستغرب عدد من المهتمين بالشأن الديني والسياسي ، من اقحام اسم النبي الكريم الذي عاش قبل 1400 عام في قضية تتعلق بدولة كالجزائر التي نالت استقلالها عن فرنسا سنة 1962 ، حيث سبق لأئمة جزائريين أن استغلوا اسم الرسول محمد (ص) في حديثهم عن الشان الداخلي بالجزائر وهو مايؤكد محاولة المؤسسة العسكرية الحاكمة بالجارة الشرقية اضفاء نوع من الشرعية على النظام القائم .

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 3 0