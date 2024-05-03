جيشٌ ودركٌ وأمنٌ وآخرون.. شرفاء الوطن وحُماةُ الدِّيار

محمد منفلوطي_هبة بريس

يزخر المغرب بالطاقات في مختلف القطاعات، كما يزخر بجنود الخفاء ممن يشتغلون بعيدا عن الأضواء، لكن تواجدهم ومكانتهم تجد ضالتها في كل قلب مغربي حر غيور على وطنه وكل حبة رمل من رمال صحرائه…

إنهم موظفو وموظفات هذا البلد الحبيب الذين يبذلون قصارى جهدهم لينعم الآخرين بالأمن والأمان، هم الأبطال والبطلات المرابطين والمرابطات بمختلف المرافق العمومية وعلى نقط التماس الحدودية، يقارعون الموت حفاظا على أمن الوطن وصونا لحدوده، أصابعهم على الزناد وعيونهم تراقب تحركات المتربصين، إنهم أعمدة هذا البلد وعموده الفقري آثروا على أنفسهم خدمة البلاد والعباد بعيدا عن اللحظات العائلية ونشوة الإفطار الجماعي على موائد الرحمن.

إنهم أبطال هذا الوطن العزيز، الذين أبانوا عن علو أكعابهم وهم يقارعون الأزمات والصدمات والزلازل والفياضانات، حينها وقفوا شامخين مدافعين عن الوطن ومواطنيه، سهروا سارعوا إلى تقديم الخدمات وحماية الممتلكات…

هم شرفاء هذا الوطن الغالي، من مختلف المهن والوظائف، على الرغم من المشاكل والمعاناة، إلا أنك تجدهم مرابطين بمقرات عملهم…

منهم أبطالنا البواسل من الجنود الشرفاء حماة الديار ، ومختلف الأجهزة الأمنية من درك وأمن ومخابرات وأفراد الوقاية المدنية، والسلطات المحلية وموظفي المؤسسات السجنية وموظفي المحاكم والمؤسسات الاستشفائية والتعليمية واللائحة طويلة…

كلهم تجدهم بقلب الإدارات العمومية، يواجهون مشاكل العمل اليومي ، يفتحون أبواب الأمل لمعانقة الحياة من جديد، يحملون مشعل الإصلاح والتغيير والقيادة، منهم الطبيب المكافح الذي يشتغل في ظروف مزرية من سب وشتم وإهانة في حقه..

منهم الممرض الشريف العفيف الذي وإن قارب على التقاعد تجده في الصفوف الأمامية حاملا سيف النصر وبيده ضمادة يلملم بها جراح البسطاء…

منهم الأستاذ (ة)، الذي أخذ من إحدى أركان قسمه مسكنا له بالعالم القروي بعيدا عن أهله وصغاره خدمة لتلامذته، منهم الجندي المحارب الممتد على الرمال الذهبية يحرس كل حبة رمل من حباتها لا يبالي بسم أفعى متربصة وعلى رصاصة طائشة من عدو جبان.

إنه حب المغرب الذي يجمعنا جميعا، ومن حق كل واحد منا الدفاع عنه وعن مبادئه وتقاليده وعاداته وقيمه، ومن حق كل واحد ان يقف في وجه المتربصين باستقراره وأمنه وأمانه ووحدة ترابه…

يحق لنا جميعا أن نفقأ كل عين زائغة نظرت إلى كل شبر من أراضيه بحقد وحسد وتربص من طنجة إلى لكويرة…

يحق لنا أن نضع اليد في اليد، نعمل سويا كل واحد من موقعه، لتخفيف العبء عن أبناء الوطن من شرفاء المهن، وأن لا نثقل كاهلهم بأعباء إضافية، فدورهم في حماية البلاد وممتلكات العباد هي الأهم والأسمى…

تعالوا جميعا نوجه كلمة سواء إلى أولئك الذين باتوا يتتبعون عورات النساء في الطرقات والممرات، يتفننون في رسم خرائط وحروف وكلمات على رؤوسهم وأجسادهم ضمن خزعبلات مستوردة دخيلة عن مجتمعنا وقيمنا، تعكس حسب كثيرين فراغا دينيا و تربويا على الخصوص، فيما اعتبرها البعض الآخر تصنف ضمن خانة الحريات الفردية التي لا يمكن طرحها ولا مناقشتها دفاعا عن هذه الفئة.

لماذا لا ينخرط هؤلاء الشباب الذين فضلوا الجلوس على الطرقات ومعاقرة المخدرات والتحرش بالفتيات والمساهمة في الرفع من منسوب الجريمة والمظاهر المشينة، (لماذا) لا ينخرطوا في بناء الوطن كل واحد من موقعه؟ ويتحلوا بمواقف بطولية رجولية والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يسيء لسمعة البلاد والعباد؟

لماذا فضل البعض من الشباب وحتى المراهقين والمراهقات منهن، الركوب على أمواج الثورة الفايسبوكية وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي والصحوة الاعلامية، لينخرطوا في صناعة الوهم والتقليد الأعمى للثقافات الغربية وكأنهم خُلِقوا ليُقلدوا فقط…

متى سيستفيق هؤلاء من سباتهم ليرسموا على لوحات بيضاء، مسارا يقيهم شر القادم من الزمان قبل فوات الأوان؟