المغرب أذربيجان .. مستجدات تخص الإعفاء من التأشيرة

هبة بريس : الرباط

على هامش انعقاد أشغال الدورة ال15

لمؤتمر القمة الإسلامي، تباحث السيد ناصر بوريطة، اليوم ببانجول، مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية أذربيجان، السيد جيهون بيرموف.

وعقب محادثاتهما الثنائية، أشرف السيد ناصر بوريطة ونظيره الأذربيجاني، السيد جيهون بيرموف، اليوم ببانجول، على توقيع اتفاق الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية بين حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية أذربيجان

ومن شأن هذه الخطوة الدبلوماسية بين البلدين ، ان تسمع بشعبي المغرب واذريبجان، من تنظيم رحلات السفر واكتشفاف ثقافة البلدين