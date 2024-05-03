الحموشي يستقبل سفير السعودية في المغرب و يتباحثان في ملفات أمنية مشتركة بين البلدين

2024-05-03 / 18:42
4

هبة بريس ـ الرباط 

استقبل عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة، بالرباط، سامي بن عبد الله الصالح، السفير المفوض فوق العادة للمملكة العربية السعودية المعتمد بالمغرب.

وذكر مصدر أمني أن هذا اللقاء جرى في سياق زيارة عمل وتعاون قام بها سفير المملكة العربية السعودية بالرباط إلى مكتب المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، للتباحث بشأن مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المصدر ذاته، أن الطرفين استعرضا، في بداية اللقاء، مستويات وأشكال التعاون المتميز بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية في المجال الأمني، وتباحثا كذلك بشأن آليات الارتقاء بهذا التعاون، وتوسيع نطاقه، ليكون في مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

كما ناقش الجانبان الوضع الأمني على المستوى الدولي والإقليمي، واستعرضا المخاطر والتهديدات والتداعيات الناشئة عن العديد من الأزمات المستجدة في المحيط الدولي والجهوي للبلدين.

وأشار المصدر إلى أن الجانبين أكدا، في ختام اللقاء، على الرغبة الراسخة للبلدين الشقيقين في تعزيز تعاونهما الأمني، وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الشرطي، بشكل يسمح بتدعيم أمنهما المشترك.

2024-05-03 / 18:42
4

مقالات ذات صلة

بحضور بوريطة.. افتتاح سفارة المملكة المغربية في غامبيا

2024-05-03 / 17:50

جيشٌ ودركٌ وأمنٌ وآخرون.. شرفاء الوطن وحُماةُ الدِّيار

2024-05-03 / 15:55

شركة نقل عالمية تصدم نظام الكابرانات وتعتمد خريطة المغرب…

2024-05-03 / 10:32

بوريطة يتباحث مع نظيره الغابوني بالعاصمة الغامبية

2024-05-02 / 23:07

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم تنظيم إدارات الدولة وتحديد…

2024-05-02 / 15:55

بايتاس: الحد الأدنى للأجور في المغرب هو الثاني افريقيا

2024-05-02 / 15:31

الحكومة تصادق على إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

2024-05-02 / 14:53

ملف التقاعد.. بايتاس: “الحكومة مخيرة بين الشجاعة للإصلاح أو…

2024-05-02 / 14:10

بايتاس: “اتفاق أبريل” مكسب مهم وغير مسبوق

2024-05-02 / 13:55

مجلس النواب يعقد جلسة عمومية لمناقشة حصيلة عمل الحكومة

2024-05-02 / 13:00

‫4 تعليقات

  3. السفير السعودي سامي بن عبد الله الصالح يتباحث مع السيد حموشي عبداللطيف حول القضايا الأمنية..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى