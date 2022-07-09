ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب “الأقصى”

2022-07-09 / 11:59
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هبة بريس - وكالات

أدى حوالي 150 ألف مصلٍ، السبت 10 ذي الحجة لعام 1443 هجرية، صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة، وفق بيان لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وقال شهود عيان، إن المصلين توافدوا على المسجد منذ صلاة الفجر، ورددوا تكبيرات العيد أثناء دخولهم وخروجهم من أبوابه.

ووزع مصلون حلوى على الموجودين في ساحات المسجد وعند أبوابه مع تبادل التهاني بحلول العيد. كما وزع شباب هدايا على الأطفال الذين قدموا مع عائلاتهم لأداء صلاة العيد.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي انتشرت في محيط البلدة القديمة بالقدس وأزقتها منذ ساعات الصباح الباكر.

وأضافت أنها أوقفت عددا من الشباب على أبواب المسجد الأقصى، ودققت في بطاقاتهم الشخصية ومنعت بعضهم من الدخول.

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