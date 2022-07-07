الحكومة عن “برنامج فرصة”: عرف طلبا كبيرا وتمت معالجة 160 ألف ملف

هبة بريس - لبنى ابروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بابتاس، أن برنامج فرصة عرف طلبا كبيرا لأنه يجيب عن أسئلة مرتبطة بمجموعة من القضايا التي تهم الشباب الراغبين في العمل بالقطاع المقاولاتي.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أنه امت معالجة جميع الطلبات والتي بلغ عددها 160 ألف طلب عبر مركز العلاقت مع الزبناء، وتتم مواكبة ومصاحبة الملفات غير المكتملة من أجل دمجها في أقرب وقت.

وأضاف بايتاس، أن البرنامج قطع جل مراحله الرئيسية وآخرها تلك المتعلقة بتعميم لجان الانتقاء الجهوية التي غطت كافة جهات المملكة، مشيرا إلى أن تكوين هذه اللجان هي الخطوة الأخيرة قبل ولوج البرنامج بشكل فعلي وذلك من خلال التكوين والتدريب في مرحلة أولية عن التعلم الالكتروني على منصة أكاديمية فرصة والذي سيمكن حاملين المشاريع الذين تم اختيارهم من التعرف على مختلف جوانب عالم المقاولة وريادة العالم.

وتابع المتحدث ذاته، أن البرنامج سيدخل مرحلة السرعة القصوى نهاية هذا الشهر من خلال عقد لجان جهوية للانتقاء لاجتماعاتها والتي ستقوم بمعالجة ما مجموعه 2000 في الأسبوع، بالاضافة الى إجراء اللقاءات الفردية مع حاملي المشاريع التي وصلت الى 5900 مقابلة الى حدود اليوم، وسيتم منح التمويلات بعد التكوينات في شهر غشت المقبل.

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