مندوبية: توقع بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 0,8 %

هبة بريس

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بنسبة 0,8% خلال الفصل الثالث من 2022، عوض 8,7% خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

ويأخذ هذا النمو بعين الاعتبار، حسب موجز أعدته المندوبية حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2022 والتوقعات الخاصة بالفصل الثالث من نفس السنة، القيمة المضافة غير الفلاحية التي من الراجح أن تحقق نموا يقدر ب 2,9% خلال الفصل الثالث من 2022، فيما ستشهد الأنشطة الفلاحية انكماشا يقدر ب 14,1%.

وعلى المستوى العالمي، فمن المنتظر -حسب المصدر ذاته- أن تظل آفاق تطور الاقتصاد العالمي مشوبة بعدم اليقين الكبير خلال الفصل الثالث من 2022، حيث سيرتبط أداؤه بتطور معدلات التضخم وبالتوترات الجيوسياسية في أوكرانيا وبتطور الوضع الصحي وبتأثير تشديد السياسات النقدية على الاستثمار والاستهلاك، وفضلا عن ذلك ينتظر ان تعرف التجارة العالمية تحسنا نسبيا خصوصا بين الاقتصادات المتقدمة والصين.

وخلصت المندوبية السامية للتخطيط انه في ظل ذلك، سيحقق الطلب العالمي الموجه إلى المغرب زيادة بنسبة 4,2%، حسب التغير السنوي، عوض +7,3% خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

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