أمن المحمدية يفتح تحقيقا بعد العثور على أموال مزورة بحاوية نفايات

هبة بريس - المحمدية

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أول أمس الاثنين 4 يونيو الجاري، وذلك لتوقيف جميع المتورطين في تزوير أوراق مالية أجنبية بقيمة ستة ملايين و496 ألف أورو.

وكانت عناصر الأمن الوطني بمدينة المحمدية قد عثرت بداخل حاوية للنفايات بالشارع العام بالمدينة على 14 ألف و952 ورقة مالية مزورة من فئة 100 و200 و500 أورو، حيث تم فتح بحث قضائي وإخضاع مسرح الجريمة للمعاينات والإجراءات المتعلقة بالشرطة العلمية والتقنية.

وقد تمت إحالة الأوراق المالية المزيفة والعينات المحجوزة على معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني لإخضاعها للخبرات التقنية والعلمية اللازمة، فيما تواصل فرقة الشرطة القضائية بالمحمدية أبحاثها لتوقيف جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا رصد الامتدادات المحتملة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

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