بعد “ستوديو دوزيم”.. القناة الثانية تفرج عن برنامج جديد للمواهب الغنائية

2022-07-06 / 16:36
0
نجلاء مزيان

عقب النجاح الباهر الذي حققه برنامج “ستوديو دوزيم ” و الذي دام لسنوات، تستعد القناة الثانية لتصوير أولى حلقات برنامجها الجديد الخاص بإكتشاف المواهب خلال الأيام القليلة القادمة.

و يشارك في لجنة تحكيم البرنامج الذي سوف يرى النور قريبا، كل من الفنان نعمان لحلو، الفنانة لطيفة رأفت، الدوزي، منال بنشليخة، و أمينوكس.

و يشار أن استوديو 2M هو برنامج تلفزيوني غنائي مغربي، كما يعد أول برنامج مغربي من نوعه لاكتشاف المواهب الشابة.

وقد أذيع على القناة الثانية المغربية دوزيم لمدة 10 سنوات متتالية، حيث بدأ الموسم الأول في 26 يونيو 2004، و كان من تقديم المنشط التلفزي عماد النتيفي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا..”لمعلم” و “السوبر ستار” أول نجمين ينضمان إلى عالم “الميتافيرس”

رسميا..”لمعلم” و “السوبر ستار” أول نجمين ينضمان إلى عالم…

2022-07-06 / 15:19
Photo of أكادير تحتضن مهرجان تيميتار يومي 15 و 16 يوليوز

أكادير تحتضن مهرجان تيميتار يومي 15 و 16 يوليوز

2022-07-06 / 13:57
Photo of هل اعتزلت سامية أقريو مجال التمثيل ؟

هل اعتزلت سامية أقريو مجال التمثيل ؟

2022-07-06 / 11:22
Photo of على المباشر …فنانة مصرية تهدد بالإنتحار

على المباشر …فنانة مصرية تهدد بالإنتحار

2022-07-06 / 09:38
Photo of بعد إعلانها الاعتزال بدقائق … دنيا بوطازوت تحذف تدوينتها

بعد إعلانها الاعتزال بدقائق … دنيا بوطازوت تحذف تدوينتها

2022-07-05 / 16:28
Photo of زهير البهاوي يعلن عن تاريخ طرحه لجديده الفني “كراشي”

زهير البهاوي يعلن عن تاريخ طرحه لجديده الفني “كراشي”

2022-07-05 / 10:59
Photo of في نسخته 15 … مهرجان “جازابلانكا” يحظى بإشادة الحاضرين

في نسخته 15 … مهرجان “جازابلانكا” يحظى بإشادة الحاضرين

2022-07-04 / 17:06
Photo of بعد إسدال الستار على لالة العروسة.. هل نجحت دنيا بوطازوت في تقديم البرنامج؟

بعد إسدال الستار على لالة العروسة.. هل نجحت دنيا…

2022-07-04 / 15:01
Photo of الفنان عبد الهادي لبنين يتعرض لحادث سير

الفنان عبد الهادي لبنين يتعرض لحادث سير

2022-07-02 / 20:50
Photo of حصريا..نعمان بلعياشي يقيم حفل زفافه بحضور مشاهير الفن

حصريا..نعمان بلعياشي يقيم حفل زفافه بحضور مشاهير الفن

2022-07-02 / 14:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق