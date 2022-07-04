وزيرة الاقتصاد: الحكومة حرصت على ضمان استقرار فواتير الماء والكهرباء

هبة بريس - الرباط

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة بذلت مجهودا هاما للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع الأسعار عالميا.

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة تتمثل أساسا في دعم مهنيي النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، ومضاعفة ميزانية صندوق المقاصة الى جانب ضمان استقرار فواتير الكهرباء والماء رغن ارتفاعها، مشيرة الى أن هذا ناتج عن تمويل الحكومة لهذا القطاع.

ولفتت الوزيرة، أن الحكومة ماضية في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، لكنها لن تتخلى عن هدف “الدولة الاجتماعية” وستستمر في انجاز الاوراش والمشاريع الاجتماعية وإصلاح القطاعات الكبرى.

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