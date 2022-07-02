“أحداث مليلية “..”الموندو” الاسبانية تنتقد ضعف مراقبة الجزائر لحدودها
هبة بريس - الرباط
انتقدت صحيفة “الموندو” الاسبانية طريقة مراقبة الجزائر لحدودها البرية والبحرية ، الأمر الذي يؤدي الى تدفق المهاجرين المنحدرين من دول افريقيا جنوب الصحراء ، نحو المغرب ومن تمة الى الضفة الجنوبية لاوربا .
وقالت الصحيفة الإسبانية أن ضعف مراقبة الجزائر لحدودها وسواحلها خلال الأسابيع الأخيرة، ساهم في ارتفاع أعداد قوارب الموت المتجهة إلى المدن الإسبانية ، خاصة عقب ماشهدته مدينة مليلية المحتلة من احداث ماساوية اثر محاولة اقتحام السياج من قبل مئات المهاجرين غير شرعيين .
وأضافت الصحيفة الاسبانية طريقة نقل المهاجرين غير النظاميين تؤكد فرضية غياب المراقبة الأمنية على الحدود الجزائرية.
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