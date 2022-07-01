بشرم الشيخ.. المغرب يشارك في البطولة العربية المفتوحة للروبوت

هبة بريس

يشارك المغرب في البطولة العربية المفتوحة الثالثة عشر للروبوت التي تنطلق فعالياتها اليوم الجمعة بمدينة شرم الشيخ المصرية بحضور 136 فريقا من 12 دولة عربية.

وتقام البطولة خلال الفترة من 1 حتى 4 يوليوز، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبة الإسكندرية، والاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، والجمعية العربية للروبوت متمثلة في الإتحاد المصري للألعاب الإلكترونية والشركة الذكية للحلول المتكاملة والتدريب.

ويشارك في البطولة نخبة من المؤسسات التعليمية التي تهتم بعلوم الروبوت والتعليم بجميع الدول العربية، بما يزيد عن 650 طالب من المرحلة العمرية4 سنوات حتى نهاية المرحلة الجامعية، ويمثلون 136 فريق من 12 دولة عربية، وهم : مصر، والكويت ، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، واليمن، وقطر ، والأردن، وتونس، والمغرب، والجزائر، والعراق، وليبيا.

كما يشارك نحو 100 حكم معتمد من الجمعية العربية للروبوت من كافة الدول العربية

وتضم البطولة 9 مسابقات للروبوت بتقنيات تكنولوجية مختلفة (فرست ليجو ديسكفر- فرست ليجو إكسبلور – فرست ليجو تشالنج – فرست تك تشالنج – تتبع الخط – سومو – جمع الكرات – الابتكار – كرة القدم)، إضافة إلى تنظيم ملتقى حيوي للشباب العربي على هامش البطولة يشهد العديد من الفعاليات التكنولوجية.

ومن المقرر أن يُقام حفل الافتتاح بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، من مصر والدول العربية المشاركة بالبطولة، بالإضافة إلى لفيف من كبار المسؤولين والمتخصصين، والخبراء الأجانب، ووفود وممثلين عن مؤسسات تطوير التعليم والروبوت العالمية.

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