سلا الجديدة.. “مدينة الحسن الثاني” التي طالها الإهمال

لبنى أبروك - هبة بريس

لا حديث بين ساكنة مدينة سلا الجديدة، خلال السنوات الأخيرة سوى حول الوضعية المزرية التي آلت إليها المدينة والإهمال الذي طال عددا من مرافقها وأحيائها وكذا حدائقها.

مدينة سلا الجديدة، أو “الحي الملكي” كما يسميها عدد من أبناء المنطقة، كونها مشروع ملكي للراحل الحسن الثاني، جاء بفكرة وتصميم جديدين للسكن الاقتصادي والاجتماعي، قبل أن تتحول من مدينة نموذجية إلى أخرى تتخبط بين الإهمال وعشوائية التدبير.

الكلاب الضالة تغزو المدينة

أصبح منظر تجول الكلاب الضالة جنبا الى جنب مع ساكنة مدينة سلا الجديدة منظرا مألوفا ويوميا.

وغزت الكلاب الضالة المدينة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث لا يخلو شارع أو حي من تجمع العشرات من الكلاب التي أصبحت تهدد أمن وسلامة المواطنين في غياب لدور السلطات المعنية رغم صرخات ونداءات الساكنة المتكررة.

نافورة المدينة وحديقتها ملجأ اللصوص ومتعاطي المخدرات

أصبحت نافورة المدينة التي تعد أول وأقدم فضاء ترفيهي لساكنة سلا الجديدة، ملجأ للصوص ومتعاطي المخدرات، ونقطة سوداء في المدينة.

النافورة أو “الخصة” كما يسميها أبناء المدينة، كانت ملاذ الساكنة الوحيد للترفيه بسبب تموقعها وسط المدينة، قبل أن تعاني من إهمال السلطات المحلية، التي تجاهلت إصلاحها وتنقية محيطها من الأوساخ، لتصبح مكانا مخصصا لرمي القمامة وانتشار الروائح الكريهة.

“نافورة المدينة” التي كانت تستقبل عددا من النجوم المغاربة في حفلات وسهرات غنائية مميزة كانت تنظم كل صيف، أصبحت اليوم مرتعا للصوص ومتعاطي المخدرات، الذين يستغلون ظلام المكان لاعتراض سبيل المارة وتعاطي مختلف أنواع الممنوعات.

السياقة الاستعراضية ترعب الساكنة ليلا

يعيش ساكنة المدينة الرعب بسبب أصوات السيارات والدراجات النارية التي تمارس السياقة الاستعراضية بشوارع المدينة.

ويتعمد عدد من المراهقين السياقة بطريقة استعراضية خطيرة في ساعات متأخرة من كل ليلة وخاصة مع نهاية الأسبوع، متسببين في حالة من الفوضى بالشوارع وزرع الرعب في نفوس الساكنة الذين يطالبون المصالح المعنية بالتدخل لردع المخالفين ووضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة.

الظلام يخيم على غالبية شوارع وأزقة المدينة

يخيم الظلام على غالبية شوارع وممرات مدينة سلا الجديدة، خلال الفترة الأخيرة، ما يساهم في انتشار حوادث السرقة والتحرش وغيرها.

ويشتكي عدد من الساكنة من الظلام الدامس بعدد من الشوارع والأزقة بسبب تجاهل الجهات المعنية لإصلاح مصابيحها أو تغييرها، ما جعلها مكانا آمنا للصوص وكذا لمتعاطي المخدرات.

منتخبون مختفون وآخرون مجهولون

يجهل عدد من ساكنة مدينة سلا الجديدة أسماء وهويات منتخبيهم ومن “يمثلونهم” بمختلف المؤسسات الدستورية.

كثرة الوجوه التي كانت تظهر طيلة أيام الحملة على اللوائح الانتخابية أو بشكل مباشر عبر قيامها بجولات ميدانية بداية من محلات البقالة والحلاقة والمقاهي وإلى الدواوير المجاورة للمدينة والتابعة لها، اختفت اليوم بقدرة قادر وأصبحت عملية البحث عنها تتطلب إطلاق نداءات متتالية لعل المعنيين بالأمر يتجاوبون مع إحداها.

مشاكل، مطالب، اقتراحات وغيرها من الأمور والملفات التي تحملها ساكنة المدينة وتنتظر تفاعل “المنتخبين” معها ونقلها للجهات المعنية لتحقيق تنمية حقيقة للمدينة ولإنتشالها من الإهمال والعشوائية التي تتخبط بها خلال السنوات الأخيرة.

فهل تعود “مدينة الحسن الثاني” إلى سابق عهدها ?

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