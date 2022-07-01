الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني
الملك محمد السادس

الملك ل”حاكمة كندا”: واثق من قدرة بلدينا على الاستثمار الأمثل لإمكاناتهما

2022-07-01 / 12:32
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الحاكمة العامة لكندا، السيدة ماري ماي سيمون، وذلك بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه للسيدة ماري ماي سيمون، مقرونة بأخلص المتمنيات للشعب الكندي بالسعادة والهناء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “إن تخليد المغرب وكندا، هذه السنة، الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما لتؤكد مدى إرادتهما المشتركة في إضفاء دينامية قوية على علاقات التعاون القائمة بينهما، والتي تعد بآفاق مشرقة بفضل روابط الصداقة المتميزة التي تجمعهما”.

وأضاف جلالة الملك “وإنني لواثق من قدرة بلدينا على الاستثمار الأمثل للإمكانات الهائلة التي توفرها علاقاتهما الثنائية، فضلا عن تأكيد انخراطهما المشترك والدائم من أجل خدمة السلام والرخاء في العالم”.

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