18 سنة سجنا وازيد من مليار غرامة في حق 3 مهربين دوليين للمخدرات

2022-06-30 / 20:52
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت إبتدائية زاكورة، عشية اليوم الخميس 30 يونيو الجاري ، في حق 3 أشخاص ب 6 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما ومليار و 200 مليون سنتيم غرامة لفائدة إدارة الجمارك، كانوا متابعين في حالة اعتقال على خلفية تهم تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات.

وكان المتهمون الذي يشتغل اثنان منهم (سابقا) في القوات المساعدة، فيما يشتغل العنصر الثالث (سابقا) في القوات المسلحة الملكية، قد اعتقلوا يوم 30 مارس الماضي، في عملية أحبطتها القوات المسلحة الملكية المرابطة في الحدود على مستوى منطقة محاميد الغزلان، تهم تهريب أزيد من 24 رزمة من المخدرات.

المخدرات المحجوزة معدة للتهريب الدولي على شكل رزم كانت على متن 5 جمال متجهة نحو الجزائر.

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