سلطات الحسيمة توقف 80 شخص من دول افريقيا (صور )

2022-06-30 / 19:06
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هبة بريس _

علم موقع هبة بريس ان السلطات بالحسيمة اوقفت اليوم مامجموعه القبض 80 شخص من دول افريقيا

وقالت مصادرنا ان الامر يتعلق ب 26 امراة و 54 رجل تنوعت جنسياتهم بين “السنغال الكوديفوار مالي غينيا بوركينافاسو ”
وكانت السلطات المحلية بالناظور قد اعتقلت 65 شخصا يتابعون أمام القضاء على خلفية حادث الجمعة ، وبدأت فعلا محاكمة 32 منهم الإثنين الماضي بالناظور ، وهي الجلسة التي ستستمر يوم الاثنين المقبل.

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‫8 تعليقات

  1. من الاحسن ترحيلهم الى بلدانهم مما يخفف العبئ على السلطات والحد من امال الهجرة

  2. أظن أن النظام العسكري الإرهابي الجزائري هو السبب الرئيسي في اكتضاض الأفارقة في مدينةالناضور والحسيمة دخلوا عبر الحدود من أجل زعزعة الاستقرار السياسي بالمغرب.

  6. يقول المثل (الحد إذا زاد عن حده انقلب لضده) وهذا خير الكلام ما قل و دل..

  7. رحلوا فقط كل ارتكب جريمة الى بلده وتركوا من يريد العيش بسلام.

  8. اتمنى أن يجدوا حلا مناسبا للحد من الهجرة السرية عبر السياج الذي يذهبوا ضحياها ابرياء ؛ الأمر أصبح صعب للغاية بالنسبة للمغرب..

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