سلطات الحسيمة توقف 80 شخص من دول افريقيا (صور )

هبة بريس _

علم موقع هبة بريس ان السلطات بالحسيمة اوقفت اليوم مامجموعه القبض 80 شخص من دول افريقيا

وقالت مصادرنا ان الامر يتعلق ب 26 امراة و 54 رجل تنوعت جنسياتهم بين “السنغال الكوديفوار مالي غينيا بوركينافاسو ”

وكانت السلطات المحلية بالناظور قد اعتقلت 65 شخصا يتابعون أمام القضاء على خلفية حادث الجمعة ، وبدأت فعلا محاكمة 32 منهم الإثنين الماضي بالناظور ، وهي الجلسة التي ستستمر يوم الاثنين المقبل.

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