سلطات الحسيمة توقف 80 شخص من دول افريقيا (صور )
هبة بريس _
وقالت مصادرنا ان الامر يتعلق ب 26 امراة و 54 رجل تنوعت جنسياتهم بين “السنغال الكوديفوار مالي غينيا بوركينافاسو ”
علم موقع هبة بريس ان السلطات بالحسيمة اوقفت اليوم مامجموعه القبض 80 شخص من دول افريقيا
وقالت مصادرنا ان الامر يتعلق ب 26 امراة و 54 رجل تنوعت جنسياتهم بين “السنغال الكوديفوار مالي غينيا بوركينافاسو ”
وكانت السلطات المحلية بالناظور قد اعتقلت 65 شخصا يتابعون أمام القضاء على خلفية حادث الجمعة ، وبدأت فعلا محاكمة 32 منهم الإثنين الماضي بالناظور ، وهي الجلسة التي ستستمر يوم الاثنين المقبل.
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21 تعليقات
الأمر جد خطير هؤلاء عندهم بحال الحياة بحال الموت يجب على الدولة أن تتدارك الأمر قبل فوات الأوان ويخرج الأمر عن السيطرة هؤلاء قنابل موقوتة سيحركونها أعداء الوطن حينما يجدون الوقت مناسب